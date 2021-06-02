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Суд в Японии задержал российское судно "Амур"

Газета.Ruиещё 5
16 часов назад
Окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял решение задержать российское судно "Амур" в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. Об этом сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что такой вердикт был принят из-за того, что переговоры с "Амуром" о компенсациях столкнулись с трудностями. Японская сторона опасается, что если судно вернется в Россию, то переговоры усложнятся. 26 мая японский рыболовецкий траулер "Хатикита Комару" столкнулся в Охотском море с торговым судном "Амур", шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли. В российском генконсульстве рассказали, что капитан "Амура" был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу.
Суд в Японии задержал российское судно "Амур"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Катастрофы,Япония,
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