Школьницу избили и изнасиловали на Алтае участники «закрытой группы»

Шокирующее по своей жестокости преступление с участием школьников произошло на Алтае: в Барнауле подростки избили ученицу начальных классов, после чего надругались над ней. Все произошедшее малолетние преступницы фиксировали на видео, которое впоследствии появилось в социальных сетях. Вопиющую ситуацию под свой личный контроль уже взял губернатор Алтайского края Виктор Томенко: он поручил разобраться в случившемся. Журналисты РЕН ТВ выяснили обстоятельства этой чудовищной истории. 25 мая в полицию поступила информация, что в одном из заброшенных домов в Барнауле семиклассница избила и подвергла сексуальному насилию ученицу начальных классов. По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемую, которая на допросе рассказала о причине произошедшего. Знакомство девочек, одна из которых впоследствии стала преступницей, а другая жертвой, произошло около 5 лет назад. Долгое время подростки считали друг друга «настоящими подругами», однако, как уверяет задержанная, их отношения испортились около 1,5 лет назад. Разлад произошел с подачи матери подозреваемой: якобы женщина запретила своей дочери общаться с «плохой девочкой» из-за того, что у той были вши. Кроме того, подозреваемой не понравилось, что подруга стала обижать ее младшего брата. Начался затяжной подростковый конфликт, который перерос в полноценную войну. Ненависть подозреваемой к потерпевшей разделяли и другие подростки. В ноябре этого года злоумышленники создали в мобильном мессенджере группу под названием «Крыс совет». Там они обсуждали поведение своего заклятого врага. Участниками закрытого «клуба» стали 8 человек. 22 мая, незадолго до преступления, одна из школьниц пожаловалась в чате, что ненавистная девочка обидела ее младшего брата. Злоумышленницы решили перейти от слов к делу: они договорились проучить противницу в заброшенном доме. В экзекуции участвовал не весь состав «восьмерки». 23 мая на встречу с обидчицей отправились 4 девочки. Школьницы, намеревавшиеся отомстить, встретили потерпевшую на улице, ничего не подозревающая девочка гуляла с подругами. Злоумышленницы предложили «поговорить» в заброшенном доме. Объект их ненависти согласилась. По словам задержанной, беседы не вышло: якобы потерпевшая, находясь на второй этаже «заброшки», начала огрызаться. За эту дерзость ее начали избивать: она пропустила как минимум 2 удара в затылок, один – в живот. Пострадавшая упала на пол, ее начали добивать ногами – били по голове и в живот. Во время избиения кто-то из девочек вспомнил, что однажды потерпевшая якобы попыталась снять с них юбки. Несчастную заставили раздеться, после чего одна из преступниц изнасиловала ее бутылкой от пива. Все происходящее подростки снимали на видео мобильного телефона. После всех издевательств, потерпевшая оделась и ушла домой. Она рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию. В то же время участницы преступления обсуждали все произошедшее в чате «Крыс совет». Никто из них не выразил сожаления из-за случившегося. Более того, в переписке они сочиняли «правильные показания» – чтобы никто из них не рассказал лишнего правоохранителям. 24 мая подозреваемые покинули группу в мобильном мессенджере. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов. На данный момент, как уже было сказано, задержана одна подозреваемая. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям подростков, которые распространяли видео в социальных сетях. В Сети пишут, что чудовищные кадры были отправлены даже матери пострадавшей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье. «Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении пресс-службы. Известно, что пострадавшая девочка жила с матерью и бабушкой. В марте этого года семья была поставлена на учет из-за антисанитарии. По некоторым данным, потерпевшая будет помещена в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сотрудники краевого Министерства образования и Минздрава, а также ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних занимаются подробным выяснением причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители изъяли у детей 5 мобильных телефонов. Вероятно, их содержимое прольет свет на еще неизвестные детали преступления.