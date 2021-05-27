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В Японии начали изучать судно, столкнувшееся с российским траулером

ИА Regnumиещё 2
27 мая 2021
Береговая охрана японского порта Момбэцу на острове Хоккайдо начала обследовать пострадавшее при столкновении с российским траулером рыболовное судно «Хокко-мару 8», сообщает агентство Kyodo.
По его данным, в порт для этой работы прибыл следователь комитета транспортной безопасности Японии. Сейчас само судно находится в Момбэцу.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая у побережья острова Хоккайдо столкнулись японское рыболовное судно «Хокко-мару 8» и российский траулер «Амур». В результате столкновения японское судно перевернулось, погибли трое рыбаков. Отмечалось, что пострадавших и погибших из воды выловили российские моряки.
Катастрофы,Чудом выжившие,Япония,
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