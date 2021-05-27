В Японии начали изучать судно, столкнувшееся с российским траулером

Береговая охрана японского порта Момбэцу на острове Хоккайдо начала обследовать пострадавшее при столкновении с российским траулером рыболовное судно «Хокко-мару 8», сообщает агентство Kyodo.

По его данным, в порт для этой работы прибыл следователь комитета транспортной безопасности Японии. Сейчас само судно находится в Момбэцу.