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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

ИА Regnum
15 минут назад
На севере Грузии в ночь на 25 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Фото: EPAEPA
Подземные толчки были зафиксированы в 00:43 по местному времени (00:43 мск) в 61 километре к юго-востоку от Владикавказа (Россия, 301,5 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине два километра.
В социальных сетях отмечается, что подземные толчки ощутили жители Тбилиси, а также ряда северокавказских республик России — Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.
Как сообщало ИА REGNUM, провинцию Бантен в Индонезии за сутки потрясло 13 землетрясений.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Грузия,
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