Ученые предрекают человечеству всемирную катастрофу

«Изучено более 400 климатических сценариев», – говорится в исследовании. Только 50 климатических сценариев позволят избежать повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Исследователи считают, что потепление приведет к коллапсу. Реалистичные варианты смягчения последствий глобального потепления предлагают 20 из этих сценариев. Среди способов по предотвращению катастрофы ученые называют снижение доли углерода в атмосфере Земли, масштабную посадку деревьев. Однако эти меры будет сложно претворить в жизнь. Также специалисты считают, что последствия глобального потепления можно смягчить если страны будут выполнять условия Парижского соглашения по климату. Речь идет о снижении потребления электричества, «декарбонизировании» энергетической отрасли. Также важно повторно заболачивать торфяники и увеличивать лесных массивов, говорится в статье, опубликованной на Phys.org. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в прошлом году температура Земли достигла рекордного за последние 3 миллиона лет уровня. В ООН
предупредили о скорой экологической катастрофе. Фото: unsplash.com