В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые предрекают человечеству всемирную катастрофу

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
«Изучено более 400 климатических сценариев», – говорится в исследовании. Только 50 климатических сценариев позволят избежать повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Исследователи считают, что потепление приведет к коллапсу. Реалистичные варианты смягчения последствий глобального потепления предлагают 20 из этих сценариев. Среди способов по предотвращению катастрофы ученые называют снижение доли углерода в атмосфере Земли, масштабную посадку деревьев. Однако эти меры будет сложно претворить в жизнь. Также специалисты считают, что последствия глобального потепления можно смягчить если страны будут выполнять условия Парижского соглашения по климату. Речь идет о снижении потребления электричества, «декарбонизировании» энергетической отрасли. Также важно повторно заболачивать торфяники и увеличивать лесных массивов, говорится в статье, опубликованной на Phys.org. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в прошлом году температура Земли достигла рекордного за последние 3 миллиона лет уровня. В ООН предупредили о скорой экологической катастрофе. Фото: unsplash.com
Ученые предрекают человечеству всемирную катастрофу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Катастрофы,ООН,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители