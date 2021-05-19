В поселке в Иркутской области загорелись 17 домов

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в поселке Дальнем в Иркутской области . Количество домов, охваченных огнем, увеличилось с 10 до 17, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ

"По состоянию на 10:45 мск в поселке Дальний действует пожар в 17 домах, в том числе четырех жилых домах, 13 - нежилых. Погибших, травмированных нет", - сказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в поселок направляются аэромобильные отряды МЧС России и Авиалесоохраны для тушения пожара. Из-за отсутствия дорожного сообщения к месту пожара авиацией МЧС России доставят 10 спасателей специализированной пожарно-спасательной части с необходимым оборудованием для тушения. Население поселка временно размещено в здании администрации.

Ранее главк сообщал о пожаре в 10 домах. Тушение осложняется порывами ветра. В профилактических целях в населенном пункте отключена электроэнергия. Поселок расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.