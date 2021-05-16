Индийскому чаю предрекли подорожание из-за коронавируса

Производители индийского чая предрекли подорожание своего продукта из-за ситуации с коронавирусом в стране. Индия
сейчас борется с крупной вспышкой COVID-19, ежедневно в государстве выявляют более 300 000 новых случаев инфицирования. Случаи коронавируса зафиксированы минимум на 90 плантациях в штате Ассам — крупнейшем поставщике чая в Индии, заявила Financial Times. В общей сложности известно о 500 больных. Ситуация на некоторых плантациях уже признана особенно сложной. Если обстановка не стабилизируется, пандемия помешает собрать урожай, и в итоге цена на чай взлетит. Кроме того, властям Индии указали на условия труда и жизни работников чайных плантаций. Как правило, они живут в тесных помещениях и перемещаются большими группами. Это тоже способствует распространению коронавируса, говорится в письме. Чтобы сбить вспышку, чиновники открывают прививочные пункты для работников плантаций. Однако Индии не хватает вакцин, поэтому мера пока неэффективна, отметил президент Индийской чайной ассоциации Вивек Гоенка. Помимо коронавируса, на урожай может повлиять сильная засуха в Ассаме и других «чайных» регионах. В марте 2019 года на севере Индии произвели 47 млн кг чая против 60 млн кг в марте 2019-го. Число случаев коронавируса в Индии на 16 мая достигло 24 684 077, по этому показателю страна уступает только США. С начала пандемии скончались более 270 000 человек. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .