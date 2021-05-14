На китайский Ухань обрушился торнадо

Китае на город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что несколько человек пострадали из-за торнадо, власти ведут подсчет пострадавших.

По данным агентства, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метров в секунду. Сообщается, что смерч повредил строения, были повалены деревья.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама. По данным Национальной метеорологической службы, было зарегистрировано четырнадцать торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.