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На китайский Ухань обрушился торнадо

Газета.Ruиещё 5
10 часов назад
В Китае на город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
На китайский Ухань обрушился торнадо
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Отмечается, что несколько человек пострадали из-за торнадо, власти ведут подсчет пострадавших.
По данным агентства, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метров в секунду. Сообщается, что смерч повредил строения, были повалены деревья.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама. По данным Национальной метеорологической службы, было зарегистрировано четырнадцать торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.
До этого на севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут. В результате инцидента также пострадали семь человек. Как отмечается, торнадо перевернул батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома. При этом перевернуть конструкцию удалось только после прибытия на место происшествия пожарных бригад.
Катастрофы,Торнадо,Китай,
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