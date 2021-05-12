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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Филиппин

RT на русскомиещё 5
18 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Фото: EPAEPA
Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км к северо-западу от населённого пункта Балатеро.
Очаг стихии залегал на глубине 109,9 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Филиппины,Соединенные Штаты,
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