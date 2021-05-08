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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,6

ТАСС
17 минут назад
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в южной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,6
Фото: EPAEPA
Эпицентр подземных толчков находился в 34,6 км от города Пиндун, а очаг залегал на глубине 5 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун, Тайдун и в специальном муниципалитете Гаосюн.
Вслед за этим в том же районе было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 4,3. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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