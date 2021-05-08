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Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи

Газета.Ru
45 минут назад
Около островного государства Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).
Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи
Фото: DepositphotosDepositphotos
Сейсмособытие было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (02.35 мск).
По данным службы, очаг стихии находился на глубине 398 км.
Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.
Катастрофы,Происшествия,Фиджи,
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