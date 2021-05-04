В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Правительство запретило вывоз гречки из России

Lenta.ruиещё 4
6 часов назад
Правительство ввело временный запрет на вывоз гречки из России с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление размещено во вторник, 4 мая, на официальном портале правовой информации.
Правительство запретило вывоз гречки из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ <...> гречиха <...> крупа грубого помола из гречихи <...> гречневое зерно обрушенное», — указано в документе.
В постановлении объясняется, что подобные меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности.
С предложением о запрете вывоза гречки ранее выступил Минсельхоз. В ведомстве рассказали, что ограничение экспорта данной продукции необходимо для сохранения нужных объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.
В апреле в СМИ появилась информация о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов.
Тогда Минсельхоз отвергал возможность роста цен. «Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорили в министерстве. Еще в ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.
Катастрофы,Минсельхоз,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители