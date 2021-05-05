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Четыре землетрясения магнитудой до 4,2 зафиксированы у берегов Камчатки

RT на русскомиещё 3
34 минуты назад
Четыре землетрясения магнитудой до 4,2 произошли в ночь на среду, 5 мая, в акватории Тихого океана. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Четыре землетрясения зафиксированы у берегов Камчатки
Фото: ReutersReuters
По данным службы, три из них зафиксированы в районе Камчатского и Кроноцкого заливов, одно, самое сильное, — в районе Западных Алеутских островов.
Его эпицентр находился на глубине 33 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки.
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