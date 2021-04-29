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Надо помочь Болгарии разобраться со взрывами на оружейных складах – МИД РФ

ИА Regnumиещё 2
20 часов назад
Российская сторона готова помочь Болгарии расследовать ситуацию со взрывами на складах с оружием, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кого власти европейских стран винили во взрывах на военных складах
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Российский дипломат уточнила, что Москва окажет содействие Софии «в случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарские власти объявили, что Россия может быть причастна ко взрывам на оружейных складах в Болгарии в период с 2011 года.
Первый взрыв произошёл 12 ноября 2011 г. на складе компании ЕМКО: здесь хранилось оружие, которое должно было отправиться в Грузию. Ещё один взрыв произошёл на складе готовой продукции «Вазовского машиностроительного завода» четырьмя годами позже, причём и на этом складе находилось оружие ЕМКО.
Затем, также в 2015 году, произошёл взрыв в цехе по производству боеприпасов на «Вазовском машиностроительном заводе», а в 2020 году — на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе «Арсенал» (Казанлык).
Кроме того, накануне, 28 апреля, произошёл пожар на складе оружейного завода «Аркус» в городе Лясковец. В связи с этим София объявила о высылке из страны шести российских дипломатов.
Катастрофы,Радио,Взрывы боеприпасов,Угроза взрыва,Мария Захарова,завод "Арсенал",МИД,Москва,Болгария,
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