Кого власти европейских стран винили во взрывах на военных складах

Мария Захарова. Российская сторона готова помочь Болгарии расследовать ситуацию со взрывами на складах с оружием, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

Российский дипломат уточнила, что Москва окажет содействие Софии «в случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарские власти объявили, что Россия может быть причастна ко взрывам на оружейных складах в Болгарии в период с 2011 года.

Первый взрыв произошёл 12 ноября 2011 г. на складе компании ЕМКО: здесь хранилось оружие, которое должно было отправиться в Грузию. Ещё один взрыв произошёл на складе готовой продукции «Вазовского машиностроительного завода» четырьмя годами позже, причём и на этом складе находилось оружие ЕМКО.

Затем, также в 2015 году, произошёл взрыв в цехе по производству боеприпасов на «Вазовском машиностроительном заводе», а в 2020 году — на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе «Арсенал» (Казанлык).