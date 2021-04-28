Россия направит Индии партию медицинской помощи в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.
«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что помощь будет включать кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, препараты против COVID-19 и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.
Также сообщалось, что к 1 мая Россия поставит в Индию первые дозы вакцины «Спутник V». Решение принято на фоне тяжёлой ситуации с COVID-19 в Индии. Уже шесть дней подряд здесь регистрируют более 300 тыс. инфицированных в сутки.