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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане

ТАССиещё 1
25 минут назад
Сейсмологи во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане
Фото: EPAEPA
По ее данным, эпицентр находился примерно в 916 км к югу от столицы королевства - города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
Катастрофы,Происшествия,Тонга,
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