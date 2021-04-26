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В СССР допускали, что причиной аварии на Чернобыльской АЭС мог быть теракт

ИА Regnumиещё 11
41 минуту назад
Версия теракта как причины аварии на Чернобыльской АЭС очень серьёзно рассматривалась в СССР. Об этом 25 апреля рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, бывший начальник оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.
Ткачук пояснил, что версия о теракте на АЭС рассматривалась очень серьёзно. Опрашивались люди, которые были свидетелями необычных явлений, косвенно указывающих на вмешательство человека. Вся информация тщательно проверялась с привлечением специалистов разных профилей.
Все версии скрупулёзно изучались, анализировались группой специалистов. В итоге причиной аварии на Чернобыльской АЭС были названы некорректные действия персонала четвёртого энергоблока. При этом Ткачук отметил, что дисциплина на АЭС соблюдалась плохо. По мнению генерал-майора ФСБ, люди могли не осознавать всю опасность такого рода аварий, ведь раньше не случалось техногенных катастроф такого рода.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Авария расценивается как крупнейшая в истории атомной энергетики и по числу погибших и пострадавших, и по экономическому ущербу.
Катастрофы,Происшествия,Видео,ФСБ,РИА Новости,
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