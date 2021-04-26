Версия теракта как причины аварии на Чернобыльской АЭС очень серьёзно рассматривалась в СССР. Об этом 25 апреля рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, бывший начальник оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

Ткачук пояснил, что версия о теракте на АЭС рассматривалась очень серьёзно. Опрашивались люди, которые были свидетелями необычных явлений, косвенно указывающих на вмешательство человека. Вся информация тщательно проверялась с привлечением специалистов разных профилей.

Все версии скрупулёзно изучались, анализировались группой специалистов. В итоге причиной аварии на Чернобыльской АЭС были названы некорректные действия персонала четвёртого энергоблока. При этом Ткачук отметил, что дисциплина на АЭС соблюдалась плохо. По мнению генерал-майора ФСБ, люди могли не осознавать всю опасность такого рода аварий, ведь раньше не случалось техногенных катастроф такого рода.