Ученый назвал последствия слива воды с «Фукусимы-1» в океан

При сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в морских организмах начнут накапливаться радиоактивные изотопы. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

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Власти Японии объявят решение об утилизации АЭС в ближайшие дни. Перед сливом в океан планировалось очистить воду и привести ее к международным стандартам.

По словам Ракова, сброс может сказаться на здоровье людей, которые будут потреблять рыбу, живущую в воде, наполненной изотопами.

— Если воду сольют в тех местах, где морские воды хорошо перемешиваются, повышение фона будет малозаметно, но если ее сольют в тех местах, где течение идет к нашему побережью, то изотопы попадут в рыбу — у нее они накапливаются в костях, мясе. Люди по всей нашей стране будут ее употреблять, и мы можем заметить на себе следы этого, — пояснил Раков.

Ученый считает, что невозможно очистить воду полностью от радиоактивных элементов. По мнению специалиста, невозможно разделить углерод C12 и C14, с ураном и торием также могут возникнуть проблемы при утилизации.

Эксперт отметил, что после аварии на АЭС некоторые изотопы атомов могли распасться, а некоторые будут распадаться тысячи лет.

— Нормативы не обоснованы, потому что для кого-то нормой считается одна концентрация, для кого-то - совершенно другая. Организмы разные. Может это для человека норма, а для осьминога — нет, или, например, для китов достаточно небольшой дозы, чтобы они погибли. Нормативы для океана, для отдельных животных, которых миллионы, не разработаны, — добавил ученый.