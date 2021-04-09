В Польше продлено расследование крушения самолёта Ту-154 под Смоленском

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В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия, которые предоставляют новую информацию, позволяющую выяснить причины катастрофы».

«Завершение работы международной команды экспертов и выдача окончательного заключения, которое станет последним этапом работы команды дипломированных медиков, произойдёт не ранее конца 2021 года», — отметили в прокуратуре.

Как сообщила прокуратура, также было получено и проанализировано новое совместное заключение Бюро судебно-медицинских исследований Агентства внутренней безопасности и Института судебных экспертиз имени профессора доктора Яна Сена в Кракове в области фоноскопии, касающееся копии записи аудиорегистратора МАРС-БМ.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, потерпел крушение 10 апреля 2010 года в Смоленской области. Никто из 96 человек, летевших на воздушном судне, не выжил. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию катастрофы назвала причиной ошибки экипажа и игнорирование пилотом сигнала системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.