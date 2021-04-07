Движение по Суэцкому каналу восстановилось после инцидентов с двумя судами

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что руководству канала поступали предложения от зарубежных стран о том, чтобы отпилить переднюю часть контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и заблокировал движение другим кораблям.

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«Мы получили множество предложений, среди них – отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы двух-трех месяцев. Мы исключили эти предложения, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки», – заявил Рабиа в интервью итальянскому агентству Nova, передает РИА «Новости»

По его словам, инцидент стал своеобразной «рекламой» для канала – «весь мир узнал о ценности канала и о возможностях Египта». Он подчеркнул, что корабль был снят с мели исключительно египтянами.

Как отметил Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.

Также канал изучает варианты приобретения более мощных буксиров. «Если понадобится (вытащить – прим. ВЗГЛЯД) корабль больше, чем Ever Given, то мы используем такие буксиры и уменьшим время операции с шести до четырех дней», – заявил Рабиа.

По мнению Рабиа, альтернативы Суэцкому каналу нет. «Если бы была готовая альтернатива, то 422 судна не стояли бы в очереди шесть дней», – пояснил он.