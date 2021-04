Движение по Суэцкому каналу восстановилось после инцидентов с двумя судами

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась . Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля. Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.