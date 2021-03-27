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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

RT на русскомиещё 1
2 часа назад
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов японского острова Мияко в префектуре Окинава, сообщает Геологическая служба США (USGS).
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Фото: ReutersReuters
Как отмечается, эпицентр располагался примерно в 147 километрах к северу от города Хирара.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 153 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее в акватории Тихого океана в 189 км от восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Окинава,Мияко,Япония,Соединенные Штаты,
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