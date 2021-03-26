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На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов

ТАССиещё 1
1 час назад
Японские специалисты обнаружили на территории АЭС "Фукусима-1" в месте хранения радиоактивных отходов гелеобразную массу, излучающую радиацию. Об этом сообщила в пятницу энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).
На «Фукусиме» обнаружили утечку радиации
Фото: ReutersReuters
По ее сведениям, интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. В компании предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов. Причиной тому стала коррозия одного из контейнеров, который стоял там с января по март.
В TEPCO собирают информацию об инциденте. Данных о повышении уровня радиации в точках замера на территории АЭС нет.
В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. В настоящее время этот район в значительной мере очищен, туда вернулась большая часть населения.
Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.
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