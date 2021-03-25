Российская нефть застряла в Суэцком канале

Об этом сообщил ТАСС источник в Управлении водной артерии. В результате ЧП в Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти. Пробка из желающих пройти канал судов растянулась почти до Индии. Сейчас всё движение судов производится через старое русло и только со стороны Средиземного моря. Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, также он — одна из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ.