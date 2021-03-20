В Исландии спустя 800 лет пробудился вулкан

По информации специалистов, за последние 800 лет это первый случай активности вулкана.

Уточняется, что активность вулкана не угрожает населенным пунктам. Однако для авиации введен «красный код» опасности. Также незначительный вред здоровью могут причинить извергающиеся газы, сократить которые позволит сильный ветер и осадки.