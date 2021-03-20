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В Исландии спустя 800 лет пробудился вулкан

ТК «Звезда»
1 час назад
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы страны.
В Исландии спустя 800 лет пробудился вулкан
Фото: Olaf Krüger imageBROKER.com Globallookpress, vedur.isOlaf Krüger imageBROKER.com Globallookpress, vedur.is
По информации специалистов, за последние 800 лет это первый случай активности вулкана.
«Извержение началось в примерно в 20.45 по местному времени 19 марта. Трещина извержения длиной около 500-700 метров, лава имеет размер в пределах 1 км», - говорится в заявлении.
Уточняется, что активность вулкана не угрожает населенным пунктам. Однако для авиации введен «красный код» опасности. Также незначительный вред здоровью могут причинить извергающиеся газы, сократить которые позволит сильный ветер и осадки.
Катастрофы,Происшествия,Исландия,
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