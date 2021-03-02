Венеции грозит обмеление 

Природный катаклизм вызвал обмеление всемирно известных каналов в Венеции . Уровень воды в городе упал до рекордно низкой отметки.

После сильного декабрьского наводнения уровень воды в Венеции рекордно снизился, что привело к обмелению каналов в известном туристическом городе. Причиной катаклизма стали сильные отливы, сообщает Insider

Сейчас в городе идет период половодья. Он обычно длится с октября по март. Власти итальянского города утверждают, что подобные катаклизмы являются временными, и уровень воды в каналах напрямую связан с климатическими изменениями.

Венецию считают «городом на воде». Она стоит на 118 небольших островах, соединенных между собой более чем 400 мостами через 170 каналов. Ежегодно в город приезжают миллионы туристов.