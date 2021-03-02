Венеции грозит обмеление 

Природный катаклизм вызвал обмеление всемирно известных каналов в Венеции. Уровень воды в городе упал до рекордно низкой отметки.
После сильного декабрьского наводнения уровень воды в Венеции рекордно снизился, что привело к обмелению каналов в известном туристическом городе. Причиной катаклизма стали сильные отливы, сообщает Insider.
Сейчас в городе идет период половодья. Он обычно длится с октября по март. Власти итальянского города утверждают, что подобные катаклизмы являются временными, и уровень воды в каналах напрямую связан с климатическими изменениями.
Венецию считают «городом на воде». Она стоит на 118 небольших островах, соединенных между собой более чем 400 мостами через 170 каналов. Ежегодно в город приезжают миллионы туристов.
Ранее сообщалось, что дефицит пресной воды может стать угрозой для человечества. Специалисты уже начали бить тревогу. Данные статистики показывают настораживающие результаты. Из-за перенаселения планеты, быстрого развития сельского хозяйства и глобального изменения климата дефицит воды превращается из почвы для локальных конфликтов в проблему планетарного масштаба, которая коснется даже тех стран, чьи водные запасы сегодня кажутся неистощимыми.