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На территории Тувы произошло землетрясение 

RT на русском и ещё 3 31 минуту назад
На территории Тувы произошло землетрясение
Фото: EPA
В трёх районах Тувы и Красноярском крае произошло землетрясение, по данным экстренных служб, пострадавших и разрушений на территориях регионов нет.

«В 08:37 по местному времени 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в трёх районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл.
Оперативные группы приступили к обследованию социальных объектов.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у западного побережья США, сообщает Геологическая служба страны.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Камчатский Край , Красноярский Край , Кызыл , Петропавловск-Камчатский , Республика Тыва
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