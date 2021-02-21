На территории Тувы произошло землетрясение 

В трёх районах Тувы и Красноярском крае произошло землетрясение, по данным экстренных служб, пострадавших и разрушений на территориях регионов нет.
«В 08:37 по местному времени 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в трёх районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл.
Оперативные группы приступили к обследованию социальных объектов.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у западного побережья США, сообщает Геологическая служба страны.