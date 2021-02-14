Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 50 человек 

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Японии растет число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 13 февраля. По последним данным, травмы получили более 50 человек. Об этом сообщает BBC.

Ранее было известно о 30 пострадавших. Все они проживают в префектурах Мияги и Фукусима.

Специалисты не исключают, что в ближайшую неделю на северо-востоке страны могут произойти повторные мощные толчки.