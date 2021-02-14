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Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 50 человек 

Мир24 25 минут назад
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 50 человек
Фото: ТАСС / Yusuke Harada/Zuma
В Японии растет число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 13 февраля. По последним данным, травмы получили более 50 человек. Об этом сообщает BBC.
Ранее было известно о 30 пострадавших. Все они проживают в префектурах Мияги и Фукусима.
Специалисты не исключают, что в ближайшую неделю на северо-востоке страны могут произойти повторные мощные толчки.
Напомним, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в 90 километрах от префектуры Фукусима. Землетрясение произошло в том же районе, что и десять лет назад. Тогда подземные толчки спровоцировали цунами, которое унесло более 18 тысяч жизней.
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Катастрофы , Происшествия , Япония
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