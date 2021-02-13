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В Японии оценили последствия землетрясения 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50 человек
Фото: Газета.Ru
Произошедшее в Японии землетрясение не привело к масштабным разрушениям. Об этом 13 февраля сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
«К настоящему времени данных о масштабных разрушениях не поступало», — цитирует его Kyodo.
Он также добавил, что атомные объекты также не пострадали. Суга призвал жителей не покидать домов и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.
Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.
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Катастрофы , Япония
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