Два года трагедии с Ан-148 в Подмосковье 

11 февраля 2018 года авиалайнер Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший плановый рейс по маршруту Москва—Орск, рухнул на землю вблизи села Степановское в Раменском районе Московской области

Трагедия произошла через 6 минут после взлёта. Погибли все находившиеся на его борту 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Сила удара о землю была настолько сильной, что обломки разлетелись на расстояние более километра. На месте катастрофы были найдены 1400 фрагментов тел. Для опознания погибших потребовалась специальная генетическая экспертиза.

Как сообщает РБК, одной из причин катастрофы Ан-148 стали ошибочные действия экипажа. Самолет слишком поздно прибыл с предыдущего рейса, поэтому пилоты попытались «нагнать» время и не включили обогрев приемников полного давления перед взлетом. Из-за этого они не смогли разобраться с показаниями приборной скорости и приняли ряд неверных решений.

Неверные действия пилотов привели к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей.

После катастрофы «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта.