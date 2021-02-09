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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до двух километров 

RT на русском 2 часа назад
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел
Фото: vk.com © Главное управление МЧС России по Сахалинской обл
Выброс пепла зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.
В МЧС отметили, что в городе Северо-Курильск пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Ранее сообщалось, что в посёлке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки зафиксировано выпадение вулканического пепла.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , РАН , Интерфакс , Сахалинская Область , Северо-Курильск
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