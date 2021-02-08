Власти Индонезии опубликуют доклад о крушении Boeing

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Предварительный отчет о расследовании крушения индонезийского Boeing 737-524 в акватории Яванского моря будет опубликован 10 февраля.

Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, документ появится на официальном сайте ведомства.

Ранее власти Индонезии сообщали, что доклад, в котором будет содержаться информация о ходе расследования, но не будут названы причины катастрофы, будет опубликован в течение 30 дней с момента происшествия.