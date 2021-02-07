Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В штате Юта при сходе лавины погибли четыре человека 

ТАСС и ещё 3 59 минут назад
Четыре человека погибли в США при сходе лавины
Фото: EPA
Сход лавины в горах недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.
Как уточнила представитель полиции управления Мелоди Катлер, четырем лицам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.
Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в этом районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
ТАСС: последние новости
Трубопровод проложат в Геленджике до 1 мая для решения проблем с водоснабжением Трубопровод проложат в Геленджике до 1 мая для решения проблем с водоснабжением Хайнань провел межведомственную онлайн-акцию по защите водно-болотных угодий Хайнань провел межведомственную онлайн-акцию по защите водно-болотных угодий Из-за тропического циклона "Ана" на Фиджи один человек погиб Из-за тропического циклона "Ана" на Фиджи один человек погиб
Катастрофы , Происшествия , Нью-Йорк , США , Солт-Лейк-Сити
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение