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Москва

Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в 2017 году самолета в Хабаровском крае 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Путин посмертно наградил экипаж упавшего под Нельканом самолета
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года под Нельканом (Хабаровский край). Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно)", — говорится в документе.

15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил трехлетний ребенок.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Александр Зуев , Владимир Путин , Нелькан , Республика Саха (Якутия) , Хабаровский Край
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