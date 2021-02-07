Путин посмертно наградил экипаж упавшего под Нельканом самолета

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"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно)", — говорится в документе.

15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил трехлетний ребенок.