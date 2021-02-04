Меркель видит «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом 

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Решающий момент второй волны коронавирусной инфекции почти преодолён, есть свет в конце тоннеля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалам RTL и n-tv.

«Мы можем сказать, что решающий пункт второй волны преодолён, мы должны ещё немного продержаться, и потом придёт вакцинация, больницы не будут так сильно перегружены, потому что пожилые люди не будут так сильно болеть. Я вижу лёгкий свет в конце тоннеля, но это крайне сложное время», — цитирует Меркель РИА Новости

По её словам, пандемия оказалась слишком продолжительной и многое не удалось предсказать, например появление мутаций вируса.