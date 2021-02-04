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Власти Индонезии о крушении «Боинга»: «Ничего не скрывается» 

ИА Regnum 12 часов назад
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что не будет никакого сокрытия информации в отношении крушения лайнера Sriwijaya Air в Яванском море, сообщает Antara.
«Я попросил проводить пресс-конференцию каждые три часа. Так что еще раз говорю, что ничего не скрывается», — заявил министр транспорта на рабочем совещании в Джакарте.
Министр также пообещал полностью контролировать выплату компенсаций семьям погибших.
«Мы продолжаем координировать свои действия с Sriwijaya Air и другими сторонами. Я честно говорю, что мы не сможем передать деньги, не решив вопрос о правах наследования. Не поймите неправильно, тогда возникнут ненужные споры», — пояснил Буди Карья Сумади.
Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийской корпорации поставщиков авиационных навигационных услуг (AirNav Indonesia) заявил, что авиадиспетчер аэропорта Сукарно-Хатта 11 раз звонил пилоту Sriwijaya Air до того, как самолет разбился.
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Катастрофы , Джакарта , Индонезия
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