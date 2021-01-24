Чили объявило угрозу цунами после мощного землетрясения

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Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения магнитудой 7.

"Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории. В соответствии с угрозой цунами расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)", — говорится в сообщении управления в Twitter.

Стихийное бедствие произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой Антарктидой . Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.

Уточняется, что в 216 километрах от места, попавшего под удар стихии, находится чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.

Национальное управление по геологии также сообщило об эвакуации четырех чилийских баз — Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат.