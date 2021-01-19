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Двойной удар: пострадавшую от землетрясения Индонезию затапливают сильнейшие дожди 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Индонезию затапливают сильные дожди после землетрясения
Фото: Zul Kifli Keystone Press Agency Globallookpress
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в Индонезии. Страна еще не успела оправиться от землетрясения, как на нее обрушились сильнейшие дожди. Сразу в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.
В популярном у туристов городе Маланге, например, ливни продолжались больше недели, затопив все: дворы, дороги, десятки тысяч домов. Власти проводят массовую эвакуацию из затопленных населенных пунктов. Жителей поселков вывозят в города, во временные центры размещения. У таких вынужденных мер есть значительные минусы в условиях пандемии — риск распространения коронавируса возрастает многократно.
Для быстрой диагностики эвакуированным гражданам проводят экспресс-тесты на COVID-19. Точное число погибших пока не известно. По последним данным, публикуемым агентством Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям, жертвами двойного удара стихий — землетрясения и наводнения — стали по меньшей мере 96 человек.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Индонезии погибли 56 человек. Пострадали от стихийного бедствия, по имеющимся данным, 826 человек.
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Катастрофы , Происшествия , Синьхуа , Индонезия , Маланг
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