Индонезию затапливают сильные дожди после землетрясения

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в Индонезии . Страна еще не успела оправиться от землетрясения, как на нее обрушились сильнейшие дожди. Сразу в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.

В популярном у туристов городе Маланге, например, ливни продолжались больше недели, затопив все: дворы, дороги, десятки тысяч домов. Власти проводят массовую эвакуацию из затопленных населенных пунктов. Жителей поселков вывозят в города, во временные центры размещения. У таких вынужденных мер есть значительные минусы в условиях пандемии — риск распространения коронавируса возрастает многократно.

Для быстрой диагностики эвакуированным гражданам проводят экспресс-тесты на COVID-19. Точное число погибших пока не известно. По последним данным, публикуемым агентством Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям, жертвами двойного удара стихий — землетрясения и наводнения — стали по меньшей мере 96 человек.