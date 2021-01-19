Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Первое землетрясение произошло в Алданском улусе магнитуда около 5, глубина — 15 км. После этого было зафиксировано три афтершока магнитудой меньше 5.

Отмечается, что первое землетрясение стало сильнейшим за 2 месяца в регионе. В службе добавили, что землетрясение на глубине 15 км считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой "сглаживает" эффект.