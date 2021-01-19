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Четыре землетрясения за ночь произошли в Якутии 

Газета.Ru и ещё 3 13 минут назад
Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии
Фото: EPA
Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Первое землетрясение произошло в Алданском улусе магнитуда около 5, глубина — 15 км. После этого было зафиксировано три афтершока магнитудой меньше 5.
Отмечается, что первое землетрясение стало сильнейшим за 2 месяца в регионе. В службе добавили, что землетрясение на глубине 15 км считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой "сглаживает" эффект.
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Катастрофы , Происшествия , Землетрясение , РИА Новости , Монголия
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