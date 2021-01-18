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Опубликовано видео с криками о помощи с места падения Boeing в Индонезии 

News.ru 1 час назад
Видео с криками о помощи погибающих людей с места падения индонезийского Boeing 737-524 появилось в Сети. Его опубликовал в TikTok участник поисковой операции рухнувшего в Яванское море самолёта Абдул Азиз.
На кадрах спасатели на лодке обследуют район крушения судна. В конце ролика слышны женские крики о помощи.
Видео было снято в начале операции, что подтвердил представитель администрации архипелага Серибу Эко Махкндро изданию Detik. По его словам, в тот момент спасатели не слышали голосов о помощи, их смогли различить только при просмотре ролика. Ролик не смонтирован, но достоверность звуков могут подтвердить только эксперты.
Следователи заявили об исправных двигателях разбившегося в Индонезии Boeing
Индонезийский Boeing 737, следовавший из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение днём 9 января. Спустя четыре минуты самолёт пропал с радаров, он потерял до десяти тысяч футов высоты. По одной из версий, лайнер попал в зону сильной турбулентности. На его борту находились 65 человек, все они погибли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии. Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений.
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Комментарии 2
Катастрофы , Видео , Происшествия , Абдул Азиз , Boeing , Джакарта , Индонезия , Понтианак
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