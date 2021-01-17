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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки 

Мир24 1 час назад
Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки
Фото: МТРК «Мир» / Куковский Артём
У восточных берегов Камчатки в понедельник, 18 января, ожидается шторм с волнами высотой до девяти метров. Об этом сообщает Камчатский гидрометцентр.
Есть вероятность аварийных ситуаций. Не исключаются возможные повреждения на судах. Региональное управление МЧС обратилось к владельцам судоходных компаний с рекомендацией принять меры повышенной предосторожности.
Опасное волнение сохранится до вечера 19 января.
Ранее прогнозировалось, что южные районы Камчатки 17 января окажутся во власти циклона. На полуострове ожидаются сильный снег и ветер. В горных районах края из-за циклона объявлена лавинная опасность.
Несколько дней назад на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед. Под обвал попали четыре человека, один из них погиб, трое ранен
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Камчатский Край
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