Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34 

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 34.
Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что 26 человек погибли в городе Мамуджу, ещё восемь — в районе южнее данного города.
Как пишет издание, спасатели продолжают поиск людей среди обрушенных зданий, в частности, в руинах рухнувшей из-за подземных толчков больницы.
Ранее сообщалось о 26 жертвах.
Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Он привело к обрушению больницы.