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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34 

RT на русском 2 часа назад
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34
Фото: © AFP
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 34.
Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что 26 человек погибли в городе Мамуджу, ещё восемь — в районе южнее данного города.
Как пишет издание, спасатели продолжают поиск людей среди обрушенных зданий, в частности, в руинах рухнувшей из-за подземных толчков больницы.
Ранее сообщалось о 26 жертвах.
Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Он привело к обрушению больницы.
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Катастрофы , В мире , Происшествия
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