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В Индонезии землетрясение разрушило больницу 

РИА Новости и ещё 7 49 минут назад
В Индонезии землетрясение разрушило больницу
Фото: Национальное агентство поиска и помощи Индонезии
Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами остались врачи и пациенты, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательную службу.
Ранее сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси.
Как рассказал Франс Пресс представитель спасательных служб, больница "обрушилась". В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.
По данным агентства, под завалами остались более десяти человек.
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Катастрофы , В мире , Происшествия , France-Presse , Индонезия
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