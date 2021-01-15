В Индонезии землетрясение разрушило больницу 

Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами остались врачи и пациенты, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательную службу.
Ранее сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси.
Как рассказал Франс Пресс представитель спасательных служб, больница "обрушилась". В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.
По данным агентства, под завалами остались более десяти человек.