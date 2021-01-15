В Индонезии землетрясение разрушило больницу 

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Землетрясение разрушило больницу в Индонезии , под завалами остались врачи и пациенты, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательную службу.

Ранее сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси.

Как рассказал Франс Пресс представитель спасательных служб, больница "обрушилась". В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.

По данным агентства, под завалами остались более десяти человек.