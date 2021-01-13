9 лет назад потерпел крушение один из самых дорогих круизных лайнеров современности Costa Concordia. Пассажирское судно напоролось на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо. На борту корабля в этот момент находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.
Гигантский люксовый лайнер стоимостью 450 млн евро был построен в 2005 году. На борту Costa Concordia размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс зона, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары. Церемония крещения судна состоялась 7 июля 2006 года. Крёстной матерью Costa Concordia стала чешская супермодель Ева Герцигова, которая при «крещении» судна не смогла разбить бутылку шампанского, что является дурной приметой.
13 января 2012 года Costa Concordia отправился в свой последний круиз по Средиземному морю. Проплывая мимо острова Джилио, капитан корабля Франческо Скеттино решил подвести судно ближе к берегу, чтобы поприветствовать своего знакомого и бывшего капитана Costa Concordia, проживающего на острове.
Недалеко от острова лайнер напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.
Постепенно корабль стал погружаться правым бортом в воду. Затем его выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.
Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.
Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи. Некоторые пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.
Несколько раз ход поисково-спасательной операции останавливали из-за ухудшения метеоусловий.
После эвакуации пассажиров Costa Concordia был разграблен. Мародеры похитили судовой колокол, картины, мебель украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера.
7 июля 2017 года судно было полностью разобрано на металлолом.