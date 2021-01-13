9 лет назад потерпел крушение один из самых дорогих круизных лайнеров современности Costa Concordia. Пассажирское судно напоролось на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо. На борту корабля в этот момент находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.

Гигантский люксовый лайнер стоимостью 450 млн евро был построен в 2005 году. На борту Costa Concordia размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс зона, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары. Церемония крещения судна состоялась 7 июля 2006 года. Крёстной матерью Costa Concordia стала чешская супермодель Ева Герцигова , которая при «крещении» судна не смогла разбить бутылку шампанского, что является дурной приметой.

13 января 2012 года Costa Concordia отправился в свой последний круиз по Средиземному морю. Проплывая мимо острова Джилио, капитан корабля Франческо Скеттино решил подвести судно ближе к берегу, чтобы поприветствовать своего знакомого и бывшего капитана Costa Concordia, проживающего на острове.

Недалеко от острова лайнер напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.

Постепенно корабль стал погружаться правым бортом в воду. Затем его выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.

Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.

Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи. Некоторые пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.

Несколько раз ход поисково-спасательной операции останавливали из-за ухудшения метеоусловий.

После эвакуации пассажиров Costa Concordia был разграблен. Мародеры похитили судовой колокол, картины, мебель украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера.

7 июля 2017 года судно было полностью разобрано на металлолом.