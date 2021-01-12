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12 января 2010 года произошло катастрофическое землетрясение на Гаити. Столицу республики Порт-о-Пренс сотрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,0 и 5,9 баллов. Эпицентр землетрясения находился всего в 15 километрах к юго-западу от города.

По разным оценкам, жертвами землетрясения стали от 220 до 300 тысяч человек, пострадали около трех миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости.

После первого же удара целые кварталы столицы Гаити превратились в руины. Были разрушены здания городской больницы, президентский дворец, множество жилых домов, пропала связи и электричество.

Ночью на улицах бесчинствовали банды мародеров, которые грабили магазины и дома состоятельных граждан.

Катастрофическое землетрясение стало на Гаити сильнейшим за последние 200 лет.