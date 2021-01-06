ЧП на Камчатке: Под завалами оказались пять человек

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В шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение. Под завалами оказались пять человек, говорится на сайте регионального правительства.

Там также отмечается, что трое смогли выбраться, судьба двух шахтеров неизвестна. Как передает ТАСС , под землей в настоящее время работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разбор завала. Связи с людьми нет. Силы и средства краевого управления МЧС , а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К вылету готов вертолет медицины катастроф.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.