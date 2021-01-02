Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Мощное землетрясение произошло в Дагестане
Фото: Flickr
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным американских специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 7 километрах к юго-западу от села Геджух, где проживают около 6,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали сразу шесть землетрясений в акватории Тихого океана. Подземные толчки произошли неподалеку от Малой Курильской гряды. Их магнитуда составила 3,6 баллов.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
ТК «Звезда»: последние новости
Группировка наращивается: что известно к этой минуте о поиске пропавших с «Онеги» рыбаков Группировка наращивается: что известно к этой минуте о поиске пропавших с «Онеги» рыбаков Названа предварительная причина затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море Названа предварительная причина затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море Спасатель рассказал подробности о поисках в месте крушения «Онеги» в Баренцевом море Спасатель рассказал подробности о поисках в месте крушения «Онеги» в Баренцевом море
Катастрофы , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение