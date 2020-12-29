Что известно к этой минуте о поиске пропавших с «Онеги» рыбаков

В Баренцевом море, к месту где затонул траулер «Онега», направляется пятое судно. Кроме того, к поискам моряков, помимо самолета Северного флота, который там работает сейчас , дополнительно подключат два авиаборта. Операцию пока не сворачивают, несмотря на тяжелейшие погодные условия — шторм и двадцатиградусный мороз.

«Выставлены посты по секторам горизонта, наблюдатели смотрят за поверхностью воды. Крайне тяжело, видимость практически нулевая, волнение моря более четырех баллов, волна опять усилилась», — рассказал член экипажа судна «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

На борту траулера было 19 человек, в основном, из Мурманска. Спасти удалось двоих, они были в гидрокостюмах. Признаков обморожения у моряков нет, но оба они находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения. Возможно экипаж пренебрег техникой безопасности. Возбуждено уголовное дело. Для расследования причин трагедии создан оперативный штаб.