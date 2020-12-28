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На электростанции в Чехии произошел взрыв 

ТАСС 2 часа назад
На электростанции в Чехии произошел взрыв
Фото: Reuters
Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на электростанции в чешском городе Колин. Об этом в понедельник сообщил телеканал CT24.
По предварительным данным, здание станции получило повреждения, в результате инцидента никто не пострадал.
В тушении огня, возникшего после взрыва, принимают участие 10 пожарных расчетов и вертолет.
Как отмечает CT24, электростанция снабжает светом и теплом большинство предприятий и жилых домов города Колин с населением около 32 тыс. человек. Причины инцидента выясняются.
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Катастрофы , В мире , Колин , Чехия
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