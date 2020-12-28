На электростанции в Чехии произошел взрыв 

Все новости на карте

Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на электростанции в чешском городе Колин. Об этом в понедельник сообщил телеканал CT24.

По предварительным данным, здание станции получило повреждения, в результате инцидента никто не пострадал.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGN pic.twitter.com/TwZycCc8p9— CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020 В тушении огня, возникшего после взрыва, принимают участие 10 пожарных расчетов и вертолет.

Как отмечает CT24, электростанция снабжает светом и теплом большинство предприятий и жилых домов города Колин с населением около 32 тыс. человек. Причины инцидента выясняются.