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Геофизик предсказал мощнейшие землетрясения на всех континентах 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Предсказаны мощнейшие землетрясения на всех континентах
Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur
В ближайшие 20 лет по всей земле участятся землетрясения по причине изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на число таких инцидентов. Такое мнение выразил ученый-геофизик Виктор Боков.
По его словам, землетрясение являются тектоническим процессом с воздействием атмосферы на кору Земли. Почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит, поэтому многое зависит от циркуляции атмосферы, передает Ura.ru.
— Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма «C» связана с Азорским антициклоном, а форма «E» — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции, — уточнил специалист.
Как отметил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, это всего лишь совпадение, и никакой связи частоты землетрясений с атмосферой нет.
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Катастрофы , Происшествия , Владимир Семенов , Виктор Боков , РАН , РИА Ura.ru
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