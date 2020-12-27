Предсказаны мощнейшие землетрясения на всех континентах

В ближайшие 20 лет по всей земле участятся землетрясения по причине изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на число таких инцидентов. Такое мнение выразил ученый-геофизик Виктор Боков

По его словам, землетрясение являются тектоническим процессом с воздействием атмосферы на кору Земли. Почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит, поэтому многое зависит от циркуляции атмосферы, передает Ura.ru

— Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма «C» связана с Азорским антициклоном, а форма «E» — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции, — уточнил специалист.