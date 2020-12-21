32 года теракту над Шотландией 

21 декабря 1988 года Boeing 747 вылетел из Лондона в 18:04 UTC и взял курс на Нью-Йорк . Примерно через час, когда самолёт пролетал над Шотландией , в грузовом отсеке в носовой части самолёта произошёл взрыв. В левой части фюзеляжа образовалась дыра шириной 50 сантиметров. В результате повреждения тросов управления лайнер накренился влево и начал падать.

После взрыва носовая часть самолёта фактически оторвалась от фюзеляжа и сбила крайний правый двигатель лайнера. Самолет развалился на три больших части и на огромной скорости рухнул на 4-тысячный городишко Локерби на юго-западе Шотландии. При ударе о землю произошло воспламенение 91 тонны авиатоплива, после чего произошел мощный взрыв. Огненный шар испепелил несколько домов в районе падения. 11 жителей Локерби сгорели заживо за несколько секунд.

«Я смотрела телевизор, когда услышала странный звук. Мне сначала показалось, что гремит гром. Выйдя на улицу, я поняла, что рядом с домом только что пронеслось что-то огромное. А затем, секунд через пять, раздался звук тяжелого удара. Вдруг все небо окрасилось в оранжевый цвет. Вверх на десятки метров взметнулись языки пламени», — вспоминает жительница Локбери Марджори Маккуин.

Около 70 трупов, в основном — возвращавшихся в США из экскурсионной поездки по Европе студентов, — обнаружили в саду местной жительницы Эллы Рамсден. В течение нескольких дней останки пассажиров собирали по кускам в коричневые полиэтиленовые пакеты с надписью «Неустановленная часть тела».

«Тела лежали на кустах в саду, тела были разбросаны под окнами перед домом. Мертвые тела были повсюду», — рассказывал BBC очевидец трагедии Питер Гизеке.

Официальное расследование показало, что за взрывом лайнера стояли два ливийца — глава службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines (сотрудник ливийских спецслужб и двоюродный брат одного из ближайших соратников Муаммара Каддафи ) Абдельбасета Али Махмеда Аль-Меграхи и Ламина Халифа Фимаха. Впоследствии они были выданы Шотландии правительством Муаммара Каддафи. Аль-Меграхи получил пожизненное наказание, а Ламина Фимаха суд признал невиновным.

В соответствии с соглашением, достигнутым между представителями Ливии, Великобритании и США, Ливия выплатила семье каждого из погибших по $ 10 000 000 в обмен на полное снятие экономических санкций с Триполи, введённых ООН после крушения лайнера.

Жертвами катастрофы стали 270 человек: 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии на земле.